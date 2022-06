Inferno Pronto soccorso, infermiera sviene al Moscati. "Siamo al collasso" Malore per una sanitaria la notte del 7. Chiesto urgente incontro alla governance dai sindacati

Pronto soccorso al collasso, richiesta urgente di incontro dei sindacati con la governance del Moscati di Avellino, per far fronte all’emergenza crescente nel reparto. Fino a 80 accessi giornalieri, pazienti in attesa di ricovero, anche sulle barelle, per cinque giorni, personale sotto stress e sottodimensionato e posti che mancano rispetto ad una richiesta di assistenza crescente. Sono queste le problematiche che stanno rendendo da due settimane la situazione lavorative e assistenziale nel pronto soccorso del Moscati di Avellino insostenibile. Una infermiera si è sentita male, colta da mancamento per lo stress patito durante la notte del sette giugno. O denuncino i sindacati Ul, Fials e Nursind che hanno sottoscritto una richiesta di incontro urgente. Una richiesta inoltrata anche ai referenti territoriali, affinché presto vengano adottate misure ad horas che possano consentire l’adozione di soluzioni efficaci.