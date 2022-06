PNRR, Aiello del Sabato: ammessa a finanziamento mensa scolastica alla Primaria La soddisfazione del sindaco Gaeta

"Una bellissima notizia stamane. Il nostro progetto per la realizzazione della mensa scolastica alla Scuola Primaria è stato ammesso a finanziamento. La realizzazione della mensa alla Scuola Primaria consentirà di poter dar vita al tempo pieno. Ne riconosciamo l’importanza sia per il ruolo essenziale che gioca l’istruzione nella crescita culturale e sociale del paese e sia per andare incontro all’organizzazione lavorativa dei genitori e delle tante giovani coppie che negli anni hanno scelto di vivere nel nostro Paese.Un grande lavoro di squadra per il quale ringraziamo anche l’UTC comunale. Parole d’ordine: pianificazione, strategia e visione". Così in una nota il sindaco Sebastiano Gaeta