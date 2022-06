Il covid uccide ancora ad Avellino: muore donna al Moscati Ieri altri due decessi. Stamane è morta una 66enne di Mercogliano

È deceduta questa mattina, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, una paziente di 66 anni di Mercogliano (Av), ricoverata dal 27 aprile e trasferita in terapia intensiva il 31 maggio. Si tratta del terzo decesso in 24 ore. Un dato che torna a preoccupare per la pericolosità di un virus, che torna a mietere vittime nell'ospedale di Avellino. E si abbassa anche l'età media delle vittime. Sono deceduti, nella terapia intensiva del Covid Hospital dell’Azienda Moscati, 2 pazienti: un 75enne di Atripalda (Av), ricoverato dal 10 maggio e deceduto ieri notte, e una paziente di 61 anni di Bagnoli Irpino (Av), ricoverata dal 12 aprile, trasferita in terapia intensiva il 15 maggio e deceduta questa mattina. Nelle aree Covid dell’Azienda Moscati attualmente sono ricoverati 13 pazienti: 1 nella terapia intensiva del Covid Hospital e 12 nell’Unità operativa di Malattie Infettive della Città ospedaliera.