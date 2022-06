Giovani della Campania per l'Europa, il trionfo degli studenti del De Gruttola Ariano brilla con il risultato dei ragazzi

Prestigioso riconoscimento per I.I.S. “G. De Gruttola” di Ariano Irpino che si è classificato ai primi posti del concorso "Giovani della Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, Innovazione, Salute”. Ben due classi dell’Istituto Alberghiero di Cardito, la seconda B e la quarta D, si sono piazzate al primo posto a livello regionale per la sezione “Salute” e “Ambiente”, mentre la classe 3 B si è posizionata al secondo posto. Un progetto bandito lo scorso novembre dalla Regione Campania che prevedeva un Corso/Concorso su "Giovani della Campania per l’Europa: Diritti, Ambiente, Innovazione, Salute”. Presa visione di tale bando il Dirigente scolastico Prof. Pietro Petrosino ha ritenuto opportuno selezionare un team di docenti da far formare per poi poter partecipare al concorso con le classi dell’istituto. Alla fine del progetto, le tre classi, hanno presentato un video sulla tematica. A sorpresa, a fine anno scolastico è arrivata la splendida notizia e nei giorni scorsi, la classe 2 B accompagnata della prof.ssa Carolina Nardone , la 3 B accompagnata dalla prof.ssa Barbara Caggiano e la 4 D accompagnata dalla prof.ssa Daniela Cianciullo, sono state premiate presso la Sala Auditorium della Giunta Regionale della Campania al Centro Direzionale di Napoli.

Le tre classi hanno presentato un video/spot sulle seguenti tematiche: Ambiente dal titolo “Lettera al pianeta”, Diritti” Diritti dell’uomo”, Salute “ Salute e benessere”, aggiudicandosi un soggiorno studio a Ventotene, luogo della costruzione dell’identità europea. Soddisfatte le docenti Barbara Caggiano, Carolina Nardone e Daniela Cianciullo, affiancate in questo progetto dal prezioso aiuto del professore Enzo Vitale, per il lavoro svolto dai propri alunni, i quali hanno lavorato in sinergia sviluppando senso critico e creativo, hanno saputo rispettare le idee altrui, hanno mostrato interesse alle tematiche trattate, dimostrando, nonostante la giovane età di essere dei cittadini consapevoli e rispettosi del prossimo. Viva la soddisfazione anche del Dirigente Scolastico, Pietro Petrosino, orgoglioso dei risultati raggiunti dai suoi alunni e dal team dei suoi insegnanti. “Dopo due anni di pandemia che ci ha visti lontani dalla scuola- conclude il dirigente- questa è stata un’ottima ripartenza e uno stimolo a continuare su questa strada per conseguire altri importanti traguardi”.