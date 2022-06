"Pochi abbonamenti al Gesualdo? Qualcuno dimentica che c'era il Covid" Il sindaco Festa rilancia la sfida della cultura e prepara la sua prima vera stagione del Massimo

“Rilanciamo la sfida della cultura e il teatro Carlo Gesualdo sarà protagonista”.

Dopo due anni di pandemia e restrizioni Covid il sindaco Festa prepara la nuova stagione del Massimo avellinese.

"Qualcuno, in passato, si è affidato al Teatro Pubblico Campano noi invece abbiamo optato per una scelta più coraggiosa e sul numero degli abbonamenti non possiamo dimenticare che siamo stati chiusi due anni, ora si cambierà passo. Comnmercialmente affidarsi al Teatro Pubblico Campano è stata un' ottima scelta, ma, come dire, se la cantavano e se la suonavano. Noi abbiamo provato a rompere gli schemi con il passato, questa che stiamo preparando sarà la prima vera stagione. Aspettiamo e la valuteremo".

"Anche con la Foindazione per la Culturta – aggiunge Festa – stiamo procedendo spediti verso la nomina del Direttore Generale ed è pressochè definito anche il cartellone degli eventi estivi del Summer Fest.

Intanto stasera ci sarà il primo vero grande banco di prova della Ztl al Centro storico. “I primi giorni sono stati in sordina anche un po' a causa del maltempo. Già stasera immagino una risposta più massiccia della gente. Siamo pronti anche con il piano traffico".