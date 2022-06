Avellino, voto bis alla Provincia: rivince Buonopane, ko D'agostino Il sindaco di Montella torna alla guida di Palazzo Caracciolo

Rizieri Buonopane, sindaco di Montella, tornerà a rivestire l'incarico di presidente della Provincia di Avellino. Sconfitto il sindaco di Montefalcione, Angelo Antonio D'Agostino, che aveva presentato ricorso prima al Tar e poi al Consiglio di Stato riuscendo a fare decadere il presidente Buonopane e ottenendo il ritorno alle urne ma solo per ventinove comuni. E ancora una volta la sconfitta di D'Agostino è bruciante come si conferma dalle percentuali dei voti: 50.91 per Buonopane e 49.09 per D'Agostino. Per tutta la giornata c'è stato un via vai di amministratori comunali in Piazza Libertà. Erano 400 i sindaci e i consiglieri comunali chiamati nuovamente a esprimersi nelle elezioni per la guida di Palazzo Caracciolo. Nel periodo di decadenza di Buonopane era stato il vicepresidente Costantino Giordano, sindaco di Monteforte Irpino, a reggere le sorti dell'amministrazione provinciale.