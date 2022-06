Stefano Tacconi,l'annuncio del figlio: papà finalmente domani lascerà l'ospedale Il post sui social, l'annuncio del figlio

A quasi due mesi dall'emorragia cerebrale, che lo ha colpito all'improvviso mentre si trovava ad Asti per un evento benefico, Stefano Tacconi dovrebbe lasciare l'ospedale di Alessandria per essere trasferito in un centro riabilitativo. Lo ha fatto sapere il figlio Andrea con un post sulla sua pagina Facebook.

"Domani grande giorno, finalmente papà lascerà l’ospedale per andare in un centro riabilitativo, sarà ancora lunga ma la partita piu importante della sua vita la sta vincendo. Una forza della natura".

Lo scorso 6 giugno, l'ex calciatore era stato sottoposto ad un intervento chirurgico per rimuovere il drenaggio esterno ventricolare cerebrale posizionato in precedenza per l'emorragia. "Una conclusione già prevista del suo percorso di cura" aveva sottolineato il prof. Andrea Barbanera, direttore della struttura di Neurochirurgia dell'ospedale di Alessandria, in una nota giunta dopo l'operazione.