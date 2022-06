"Cuore di Avellino" al Centro Storico, la ZTL è un successo Tantissimi ragazzi per la festa diffusa tra via Nappi e Corso Umberto

Musica, degustazioni e tanto divertimento ieri sera al primo appuntamento con #CuorediAvellino, la festa diffusa nella ztl del centro storico, fatta di punti spettacolo itineranti, tutti in contemporanea.Tantissimi ragazzi hanno popolato l'area compresa tra Via Nappi, Corso Umberto I, Via Amabile tra dj e artisti di strada che si sono ebisibiti fino a notte inoltrata. L'evento si ripeterà ogni mercoledì sera, per tutto il periodo estivo, fino al prossimo 21 settembre. I commercianti della zona sono sempre più convinti che la pedonalizzazione sia un esperimento riuscito, in grado di attrarre tanta gente e ripopolare il cuore antico della città con microeventi e musica. Le attività erano piene e inizia a lavorare anche la zona di Corso Umberto I". Resistono comunque i malumori di qualche commerciante soprattutto del settore non legato al food e dei residenti che nei giorni scorsi hanno avviato una raccolta firme.