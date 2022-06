Il covid rialza la testa grazie a Omicron 5. 205 positivi, 37 solo ad Avellino I dati Asl confermano la risalita dei contagi

Il covid non frena, anzi rialza la testa in provincia di Avellino, dove sono altri 205 i casi di contagio su 869 tamponi processati. Lo comunica l'Azienda Sanitaria Locale nel consueto bollettino, che restituisce la fotografia di un contagio ancora dilagante tra molti comuni. Tutta colpa dell'alta contagiosità delle nuove varianti come Omicron 5. Scarsi sintomi ma alta contagiosità stanno consentendo al virus di circolare ancora troppo e liberamente. Ecco i dati comune per comune:

- 5, residenti nel comune di Aiello del Sabato;

- 4, residenti nel comune di Altavilla Irpina;

- 6, residenti nel comune di Ariano Irpino;

- 1, residente nel comune di Atripalda;

- 1, residente nel comune di Avella;

- 37, residenti nel comune di Avellino;

- 4, residenti nel comune di Baiano;

- 2, residenti nel comune di Bonito;

- 2, residenti nel comune di Calabritto;

- 2, residenti nel comune di Calitri;

- 3, residenti nel comune di Castelvetere sul Calore;

- 4, residenti nel comune di Cervinara;

- 3, residenti nel comune di Cesinali;

- 1, residente nel comune di Contrada;

- 1, residente nel comune di Domicella;

- 2, residenti nel comune di Flumeri;

- 1, residente nel comune di Fontanarosa;

- 3, residenti nel comune di Forino;

- 1, residente nel comune di Frigento;

- 2, residenti nel comune di Gesualdo;

- 1, residente nel comune di Greci;

- 3, residenti nel comune di Grottaminarda;

- 1, residente nel comune di Grottolella;

- 1, residente nel comune di Guardia Lombardi;

- 1, residente nel comune di Lapio;

- 1, residente nel comune di Lauro;

- 3, residenti nel comune di Lioni;

- 2, residenti nel comune di Manocalzati;

- 1, residente nel comune di Marzano di Nola;

- 1, residente nel comune di Melito Irpino;

- 9, residenti nel comune di Mercogliano;

- 2, residenti nel comune di Mirabella Eclano;

- 3, residenti nel comune di Montecalvo Irpino;

- 8, residenti nel comune di Monteforte Irpino;

- 1, residente nel comune di Montefredane;

- 5, residenti nel comune di Montella;

- 10, residenti nel comune di Montemarano;

- 1, residente nel comune di Montemiletto;

- 3, residenti nel comune di Montoro;

- 2, residenti nel comune di Morra De Sanctis;

- 1, residente nel comune di Moschiano;

- 3, residenti nel comune di Nusco;

- 1, residente nel comune di Ospedaletto D'Alpinolo;

- 3, residenti nel comune di Pago del Vallo di Lauro;

- 2, residenti nel comune di Paternopoli;

- 1, residente nel comune di Pietradefusi;

- 3, residenti nel comune di Prata P.U.;

- 3, residenti nel comune di Pratola Serra;

- 2, residente nel comune di Quadrelle;

- 1, residente nel comune di Quindici;

- 1, residente nel comune di San Mango sul calore;

- 3, residenti nel comune di San Michele sul calore;

- 2, residenti nel comune di San Potito Ultra;

- 2, residenti nel comune di San Sossio Baronia;

- 5, residenti nel comune di Santa Lucia di Serino;

- 1, residente nel comune di Santa Paolina;

- 2, residenti nel comune di Sant'Angelo dei Lombardi;

- 1, residente nel comune di Santo Stefano del Sole;

- 1, residente nel comune di Scampitella;

- 1, residente nel comune di Senerchia;

- 4, residenti nel comune di Serino;

- 1, residente nel comune di Solofra;

- 1, residente nel comune di Summonte;

- 3, residenti nel comune di Taurasi;

- 1, residente nel comune di Torre Le Nocelle;

- 1, residente nel comune di Tufo;

- 2, residenti nel comune di Vallata;

- 4, residenti nel comune di Venticano;

- 2, residenti nel comune di Villanova del Battista;

- 2, residenti nel comune di Volturara Irpina.