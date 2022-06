Covid. Si svuota il Moscati: solo 6 i pazienti in corsia, ma c'è un bimbo I dati dei ricoveri confortano ma non quelli dei contagi che sono in risalita complice omicron 5

Covid, contgi in risalita in Irpinia ma ricoveri in calo. Nelle aree Covid dell’Azienda ospedaliera Moscati sono ricoverati 6 pazienti: 1 in terapia intensiva nell’Unità operativa di Anestesia e Rianimazione, 4 nell’Unità operativa di Malattie Infettive e 1 in Pediatria. L’ondata Omicron 5 che ha già attraversato molti paesi europei ora dilaga in Italia. Campania e la nostra provincia non fanno eccezione. Ma il fenomeno sembra comunque essere sotto controllo in particolare negli ospedali dove i ricoveri ordinari non aumentano. I sintomi sono controllabili e molti gli sintomatici che scoprono l’infezione a volte per caso. Tornando ai numeri il bollettino covid Asl Avellino restituisce la foto con 205 positivi nelle ultime 24 ore. Tasso sceso al 23% con 869 tamponi processati. Rispetto al 28% dell’altro ieri.

Sale, in Campania, il tasso di contagio. Secondo i dati del Bollettino ordinario, sono 3.288 i neo positivi al Covid su 14.779 test esaminati. Se ieri il tasso di incidenza era pari al 19,92%, oggi e' pari al 22,24%. Nessuna persona deceduta nelle ultime 48 ore, 2 deceduti in precedenza ma registrati ieri. Negli ospedali resta piuttosto stabile la situazione ricoveri con 12 posti letto occupati nelle terapie intensive (-1 rispetto a ieri); e con 301n posti letto occupati in degenza (-1 rispetto a ieri).