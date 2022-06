Metro leggera. Disagi in via Colombo: automobilisti disorientati sui cordoli La corsia preferenziale crea disagi, traffico e ostacoli. È polemica

Avellino, monta la protesta per i cordoli spuntati in via Colombo piazzati per delimitare la corsia della metro leggera pronta a partire . Nello specifico i cordoli sono stati letteralmente centrati e abbattuti da quanti alla guida si sono trovati di fronte veri e propri ostacoli sulla carreggiata.

E torna a salire la protesta in città

Metro leggera all'ultimo miglio. Si lavora alle corsie preferenziali (non nei punti più delicati del percorso, dove per il momento verranno evitati), spuntano i primi cordoli e il traffico va già in tilt. Si leva la protesta di cittadini e commercianti. Un caos annunciato a cui si trova a fare fronte l'amministrazione alle prese con la dovuta risoluzione della eterna incompiuta.