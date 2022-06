In auto ad abbattere i cordoli della metro. Festa: "Imbecilli e delinquenti" Avellino. Caccia ai vandali. L'ira del sindaco: pena esemplare

Metro leggera ad Avellino tra polemiche, disagi e vandali. I cordiali divisori per le corsie della metro leggera stanno scatenando un vero caso in citta'. il sindaco Gianluca Festa sulla sua pagina Facebook mostra un video choc in cui si vede un automobilista intento a percorrere via Cavour in auto sui cordoli, abbattendo uno ad uno i birilli divisori. Un danno economico e strutturale per la città alle prese con i lavori finali per fare partire la metro. Il sindaco Festa commenta : "Questi sono dei delinquenti e degli imbecilli di cui la città deve liberarsi.Spero possano essere individuati e condannati ad una pena esemplare. Si vergognassero!".