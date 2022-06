Abbattuti i cordoli della metro, Festa: "Stolti, non resteranno impuniti" Il primo cittadino: "Queste persone andrebbero esposte al pubblico ludibrio"

Sono ancora tutto lì disseminati lungo via Cavour i birilli dei divisori della metropolitana leggera che qualcuno nella notte ha scaraventato all'aria con la macchina.

E' stato il sindaco Gianluca Festa a postare su facebook il video in cui si vede l'automobilista abbattere i dissuasori.

Un danno anche economico per l'amministrazione comunale alle prese con gli ultimi lavori per far partire la metro entro il 6 luglio, pena la restituzione di milioni di euro di fondi ministeriali.

Una bravata, un atto vandalico, qualsiasi cosa sia stata non resterà impunita, promette un indignato sindaco Festa.

“La mia indignazione è quella di un'intera comunità di fronte a cotanta idiozia e cotanta follia. Queste persone le esporrei al pubblico ludibrio perchè la comunità deve conoscere il volto di questi stolti".

E aggiunge: "Stiamo già lavorando con il vicecomandante della Polizia Municipale Sullo e con la collaborazione dell'Esercito e della Questura per visionare le immagini delle telecamere di videosorveglianza e punire questi incivili sperando che possa essere una punizione esemplare affinchè gesti del genere non si ripetano più”.