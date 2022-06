Atripalda, sopralluogo del sindaco Spagnuolo all'Anfiteatro Romano di via Appia Il primo cittadino: "Lavoreremo per il completamento dell'intervento di valorizzazione"

Nella mattinata di oggi, il sindaco di Atripalda, l’Avv. Paolo Spagnuolo, accompagnato dal Consigliere Comunale con delega alla Valorizzazione del Patrimonio dei BB.CC., Lello Barbarisi, si è recato presso il cantiere del distributore di carburanti in via Appia.

Il motivo del sopralluogo è stato quello di constatare da vicino le modalità concrete attraverso cui si stanno valorizzando i resti di un anfiteatro romano emersi nell’aprile del 2021 durante un intervento di ristrutturazione dell’impianto.

“Siamo convinti che tra qualche mese potremo assistere all’ottimo intervento di recupero del monumento - ha dichiarato il sindaco Spagnuolo - nel frattempo, però, resteremo vigili affinché il completamento dell’intervento di valorizzazione avvenga così come rappresentatoci dall’Avv. Chieffo. Ringrazio la proprietà della stazione di servizio per aver compreso la necessità e l’importanza di conciliare l’iniziativa privata con la tutela del patrimonio archeologico che era presente in situ”.