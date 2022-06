Movida di Tuoro Cappuccini, in arrivo il nuovo regolamento: strada chiusa La proposta di Prefettura e Comune per disciplinare il caos del venerdì sera

Nuovi disposizioni in arrivo per la movida di Tuoro Cappuccini. Il Prefetto di Avellino, Paola Spena, insieme con il sindaco Gianluca Festa, ha convocato i titolari dei locali di via Scandone per disciplinare la movida del venerdì sera. Troppe le segnalazioni dei residenti per il caos che si crea, a partire dal parcheggio selvaggio e il traffico bloccato. La proposta in arrivo potrebbe riguardare la chiusura della strada nelle ore serali, per poter dare la possibilità agli esercenti di gestire al meglio il flusso di persone. Nulla è stato ancora definito. I titolari dei locali sono contenti a metà e lanciano una controproposta: quella di chiudere la strada anche il sabato sera e dare la possibilità di organizzare la movida con eventi musicali e tavoli all’aperto, sempre nel rispetto di orari e disposizioni prefettizi.