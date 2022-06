Metro, Suv devasta cordoli: indagini alla svolta. "In città guappi e imbecilli" Video al vaglio degli inquirenti. Franco Festa sui social indignato: l'impunità ad Avellino è regola

Sono al vaglio degli agenti della questura di Avellino le immagini della videosorveglianza della città, per risalire all'identità dell'automobilista che venerdì notte, ha letteralmente travolto e devastatoi cordoli divisori della corsia della metro leggera in via Cavour. Come mostra un video, rilanciato sulla pagina facebook del sindaco Gianluca Festa, l'automobilista alla guida di un suv nero, ha percorso la strada del centro travolgendo i cordoli del percorso riservato alla metro leggera, che entrerà in attività dal prossimo luglio. Al lavoro i poliziotti di Avellino, con gli agenti della municipale e l’Esercito, visto che il grave episodio e` avvenuto a ridosso della caserma «Berardi in area videosorvegliata. Ora il teppista avrebbe le ore contate e rischierebbe il pagamento dei danni oltre ad una denuncia penale. Al vaglio degli inquirenti più video di più telecamere. Franco Festa, noto intellettuale di Avellino, riassume sul social il pensiero di tanti e dice : «L’impunita` e` la regola in citta`. Guappi e imbecilli la devastano, schiamazzi di chi governa, nessun colpevole. Da anni».