Pullman in fiamme: chiusa autostrada A16 tra Avellino Ovest e Baiano In direzione NapolI: tutti i passeggeri usciti dal mezzo. Sul posto Vigili del Fuoco e Polizia

Alle ore 16:45 circa sull'autostrada A16 Napoli-Canosa è stato temporaneamente chiuso il tratto compreso tra Avellino Ovest e Baiano in direzione Napoli a causa di un pullman in fiamme al km 35; tutti i passeggeri risultano usciti dal mezzo. Sul luogo dell'evento sono intervenuti i soccorsi sanitari e meccanici, i Vigili del Fuoco, le pattuglie della Polizia Stradale ed il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell'evento il traffico è bloccato e si registrano 2 km di coda in direzione Napoli e 1 km di coda in corrispondenza dell'uscita obbligatoria di Avellino Ovest. Agli utenti diretti verso Napoli, dopo l'uscita ad Avellino Ovest si consiglia di percorrere la S.S. 90 delle Puglie per poi rientrare in autostrada a Baiano.