Ad Avellino il villaggio solidale del Csv Irpinia Sannio "luoghi del noi, territori e integrazione"

Il Csv Irpinia Sannio protagonista nei giorni scorsi ad Avellino in occasione de «I luoghi del noi territori e integrazione», iniziativa promossa presso il polo giovani, nell'ambito del progetto «Fami fra noi 2», dal consorzio communitas e dal consorzio in collaborazione con caritas diocesana di Avellino e servizio Migrantes.



Il centro servizi ha allestito, nello spazio antistante il polo giovani, il villaggio solidale ospitando le associazioni delle province di Avellino e Benevento ed è intervenuto nel corso del convegno dal titolo «Accoglienza ed inclusioni: le storie che fanno la storia». A portare i saluti e la testimonianza del centro servizi è stato il componente del consiglio direttivo Giovanni Ragazzo.



«E’ stato un interessante momento di confronto - il commento di Ragazzo - e come Csv abbiamo voluto portare la nostra testimonianza sui temi dell’accoglienza e dell’inclusione rimarcando il ruolo, fondamentale, svolto dalle associazioni delle nostre province. Con il villaggio solidale, inoltre, abbiamo voluto offrire una vetrina alle realtà che operano ogni giorno sul territorio».



«Il nostro centro sevizi – le parole del presidente del Csv Irpinia Sannio Raffaele Amore - è sempre pronto ad affiancare gli enti del terzo settore delle due province nelle loro attività ed a sostenere eventi come questo, soprattutto quando affrontano tematiche di grande attualità e rilevanza come quelle dell’accoglienza e dell’integrazione».