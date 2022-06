Il messaggio del vescovo Sergio Melillo per i maturandi "Alla vostra età mi colpirono alcune parole di un poeta, Montale"

Alla vostra età mi colpirono alcune parole di un poeta, Montale: "E piove in petto una dolcezza inqieta". Avvertivo la sensazione di una dolcezza inquieta, un senso di compiutezza, di serenità, di pace, che mi spingeva sempre più in là. Una preghiera per tutti voi. In bocca al lupo.