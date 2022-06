Il dottore Sanseverino ha ricontratto il covid. "Sintomi lievi, speriamo bene" Il medico simbolo della lotta al coronavirus, sopravvissuto due anni fa nuovamente positivo

Ha ricontratto il covid Il medico chirurgo avellinese, Carmine Sanseverino, dottore simbolo del Moscati di Avellino della lotta alla alla pandemia. Sanseverino aveva vinto il Covid-19 dopo un calvario di 100 giorni, 60 dei quali in terapia intensiva nella struttura Alpi del Moscati. Sopravvissuto al virus Sanseverino ha sempre militato anche sui social ricordando a tutti la pericolosità del virus. Il medico avellinese è sopravvissuto al prezzo d'indicibili sofferenze, portando su di sé i segni di una esperienza terribile. Adesso, dopo tutto questo tempo, il maledetto Covid è tornato e, a comunicarlo, è lo stesso Sanseverino sui social. "Dopo piú di 2 anni sono nuovamente positivo al covid. Sintomi lievi: rinite, tosse. Niente febbre finora. Sto prendendo gli antivirali. Speriamo bene". Così in un post Sanseverino ha raccontato della sua positività . Centinaia in pochi minuti i messaggi di solidarietà di tantissimi amici e parenti, colleghi e persone che hanno sempre seguito la sua storia.