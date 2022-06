Avellino, dal 27 giugno i certificati anagrafici anche in tabaccheria Sono 26 le attività del territorio che partiranno con il nuovo progetto

Grazie ad una convenzione tra Comune e la Federazione Italiana Tabaccai sono 26 le attività del territorio che partiranno per prime per il nuovo progetto. A partire dal 27 Giugno, i certificati anagrafici come il certificato di residenza o dello stato di famiglia possono essere rilasciati anche in tabaccheria nell'ottica di semplificare i servizi per i cittadini che non dovranno necessariamente recarsi in Comune per ottenere questi documenti. Un innovativo servizio nato da una convenzione siglata tra il Comune di Avellino e la FIT, Federazione Italiana Tabaccai, guidata a livello provinciale dal Presidente Pietro Vietri Con la collaborazione di Novares, società del grnppo FIT, le tabaccherie del territorio che partiranno in via sperimentale per il nuovo progetto, sono 26, e sono dislocate nelle varie aree del territorio, a copertura dell'intero Comune. A breve, in una seconda fase, l'adesione al progetto potrà essere estesa a tutte le tabaccherie associate FIT, del Comune, e quindi il numero dei punti vendita convenzionato aumenterà, diventando una grande rete civica alservizio dei cittadini.II 27 Giugno ore 10.30, presso la rivendita Tabacchi n.4, al Corso Vittorio emanuele, si terrà la conferenza stampa di presentazione del servizio, alla quale parteciperanno, il sindaco Gianluca Festa, che ritirerà il primo certificato, e il presidente della Federazione Italiana Tabaccai a livello provinciale Pietro Vietri.