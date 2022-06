Avellino: chiede e ottiene il cambio di sesso sui documenti senza operazione Il Tribunale di Avellino - sezione civile - accoglie la richiesta ed emette l'ordinanza

Emesso dal Tribunale di Avellino, sezione civile, un provvedimento giudiziario che consente a una persona - assistita dall'avvocato Fabiola De Stefano - il cambio di sesso e nome sui documenti di identità, anche in assenza di intervento chirurgico.

Infatti, il Tribunale ordinario di Avellino, prima sezione civile (Presidente Sossio Pellecchia Relatrice Maria Iandiorio), ha ritenuto che la domanda incardinata dall’avv. Fabiola De Stefano per la sua cliente potesse essere accolta, ed in particolare che la domanda di rettifica del sesso e del nome potesse trovare accoglimento anche in assenza di un già completato intervento chirurgico di adeguamento dei caratteri sessuali primari, stante l’accertata sussistenza del disturbo di identità di genere accompagnato da intervenute modifiche dei caratteri sessuali del richiedente, anche solo di tipo secondario.