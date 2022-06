Medico sopravvissuto al covid si riammala: Troppi non vaccinati. Il virus dilaga Avellino. Carmine Sanseverino: molti colleghi positivi. Cittadini imprudenti mentre il virus corre

Resta isolato in casa con lievi sintomi del Covid, il dottore di Avellino Carmine Sanseverino, medico simbolo della lotta al coronavirus. Sopravvissuto durante la prima ondata due anni fa, rimasto contagiato nell'assistere i primi malati di covid arrivati in condizioni disperate al Moscati di Avellino, il dottore Sanseverino sopravvisse, dopo cento giorni di cure, di cui sessanta tra la vita e la morte nella rianimazione Covid del Moscati. Le immagini della sua guarigione, mentre in barella lasciava la palazzina Alpi per essere assistito in corsia al Moscati, fecero il giro delle TV nazionali. Commosse tutti la sua storia: Un camice bianco devoto ai malati che rimase contagiato. Lunghi mesi di cure per lui e la comunità che coesa seguiva l'andamento delle sue cure, tra cadute e risalite. A giugno del 2020 l'annuncio della sua guarigione a cui seguì la lunga riabilitazione. Ieri l'annuncio del suo secondo contagio da Covid . "Sono nuovamente positivo, ma grazie alle dosi di vaccino ho sviluppato solo sintomi lievi. - spiega-. Il mio tampone ha dato esito marcatamente positivo. Non nascondo la mia preoccupazione ma sono fiducioso. Dobbiamo essere prudenti. Serve ancora essere attenti e usare la mascherina nei luoghi affollati, evitare leggerezze e assembramenti selvaggi. Il covid non è sparito. Lo so, siamo tutti stanchi ma i dati annunciano al sesta ondata imminente e pericolosa. Il dato che inquieta è quello dei non vaccinati. Numeri che preoccupano e confermano quanto ancora debba farsi. Invito chi non ha fatto il vaccino o non ha completato l'intero ciclo vaccinale a farlo subito. Anche in ospedale sono tanti i medici e sanitari risultati contagiati. I numeri crescono e le varianti dilagano. Cosa fare? Essere cauti, coscienziosi e prudenti. Rassicuro tutti sulle mie condizioni e spero di superare questa nuova fase al meglio. Viviamo tutti con una spada di Damocle sulla testa è bene averne coscienza".