Caldo record, è allerta in Campania: saranno giorni di fuoco, picchi di 45 gradi La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per ondate di calore

La Protezione civile della Regione Campania ha emanato un avviso di criticità per rischio meteo da "ondata di calore".

A partire dalle 8 di domani mattina, domenica 26 giugno e fino alle 8 di mercoledì 29 giugno nei comuni del territorio regionale classificati a rischio moderato ed elevato "si prevedono temperature massime che potranno essere superiori ai valori medi stagionali di 7÷8°C, associate ad un tasso di umidità che, soprattutto nelle ore serali e notturne sul settore costiero, potrà superare anche il 50÷60% e in condizioni di scarsa ventilazione".

La Sala Operativa regionale, in considerazione dell'avviso emesso dal Centro Funzionale della protezione civile, "invita i sindaci di tutti i Comuni e gli enti competenti a porre in essere le procedure di propria pertinenza relative alla vigilanza per le fasce fragili della popolazione".

Una delle peggiori ondate di calore degli ultimi anni sembra voler dominare la scena italiana per almeno altri 10 giorni, soprattutto al Centro-Sud. Con l'anticilone africano abbiamo gia' toccato i 42-44 C all'ombra al Sud e in Sardegna, ma il termometro salira' in modo repentino ancora e in tutta Italia, non si escludono valori piu' alti con picchi di 45 C. Sono le previsioni di Mattia Gussoni, meteorologo del sito www.iLMeteo.it, che conferma la possibilita' vengano infranti alcuni record di giugno, con la colonnina di mercurio che salira' fino a 39-40 C a Roma e Firenze, 37 C anche a Napoli sul mare. "