Mangiar sano e vivere bene, Coldiretti e Lilt insieme ad Aiello del Sabato Ottimi prodotti a km zero e visite dietologiche gratuite

Continua la sinergia tra Epaca, Campagna Amica e LILT (Lega italiana per la lotta contro i tumori), ad Aiello del Sabato mattinata dedicata al mangiar sano e vivere bene.

I cittadini non solo hanno potuto acquistare gli ottimi prodotti dalle nostre aziende - scrive Coldireti in una nota - ma hanno beneficiato di visite gratuite da parte di dietologi che hanno spiegato insieme al personale Coldiretti i benefici di una dieta sana ed equilibrata legata al consumo di prodotti del territorio per una maggior tutela della salute umana.

Si ringrazia come sempre la Lilt che ci accompagna in questi percorsi di formazione e di informazione rivolti ai consumatori nei nostri Mercati di Campagna Amica e l'amministrazione comunale di Aiello per l'ospitalità.