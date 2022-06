Giocano a calcio con i birilli della metro. Festa: "Imbecilli, che disonore" Metro leggera ancora nel mirino

Dopo il caso del Suv che abbatteva i birilli dei cordoli, ecco un altro atto vandalico ai danni della metropoitana leggera. Ragazzi immortalati in via Colombo mentre giocano a calcio con i dissuasori. Anche in questa circostanza è il primo cittadino Gianluca Festa a mostrare le immagini su facebook e commenta: “Ecco gli imbecilli del sabato sera. Questi perfetti idioti hanno deciso di giocare a calcio con i birilli dei cordoli del percorso della metropolitana leggera. Si è già al lavoro per non lasciare impunita questa banda di imbecilli, che rappresenta il disonore della nostra città”.