Avellino: basta file al Comune, da oggi certificati dal tabaccaio Parte la Convenzione in 26 rivendite al costo di 2 euro

Basta file al Comune, da oggi i certificati arrivano in 26 tabaccherie di Avellino, grazie a una convenzione tra palazzo di città e federazione italiana tabaccai.

Al costo di 2 euro più eventuale bollo per evitare file e perdite di tempo. Questa mattina il primo certificato emesso in una tabaccheria al Corso Vittorio Emanuele per il sindaco Gianluca Festa

"Sono, in tutto, 26 le tabaccherie che eserciteranno questa funzione, su 72 presenti nel capoluogo – spiega il presidente FIT Avellino, Pietro Vietri. Le altre partiranno in seguito. Siamo vicini alle istituzioni: siamo diventati un centro servizi e questo è un servizio utile ai cittadini, un modo per aiutare anche la popolazione nell'effettuare tali pratiche. Prevede tutte le tipologie di certificazioni: per quelle richieste in bollo, ve ne sono alcune esenti, così come avviene in Comune. Il costo è di 2 euro".

"Stiamo lavorando con il presidente Vietri già da un paio di anni per un servizio ancora più informatizzato" afferma il sindaco Festa. "Abbiamo ereditato una situazione molto complessa, riguardante l'accesso all'ANPR: abbiamo dovuto ripulire 5-6 diversi programmi per uniformare la gestione del Comune e, finalmente, siamo partiti con questo servizio che sono sicuro sarà apprezzato dalla cittadinanza”.