Metro leggera: "A noi l'onere di farla partire, alla Regione di sostenerla" Il primo cittadino di Avellino parla dell'opera tanto discussa e al centro di atti vandalici

A margine della presentazione della convenzione tra Palazzo di Città e FIT per i certificati nelle tabaccherie di Avellino il sindaco Gianluca Festa si è soffermato sul nuovo episodio di vandalismo che ha riguardato i cordoli della metropolitana leggera, presi a calci da tre ragazzi in Via Colombo sabato notte.

"Stiamo registrando, purtroppo, continui episodi di cui si rendono autori questi imbecilli. Non so cosa vogliono dimostrare, onestamente, se non la lorto idiozia. Colgo, invece, con grande positività, l'indignazione della mia comunità: questo è un aspetto fondamentale e, come avvenuto con la vicenda del Suv, speriamo di riuscire a individuare questi idioti e a sanzionarli. È importante far capire che questi gesti non rimarranno impuniti".

Poi sull'opera ha aggiunto: “La nostra amministrazione si è presa in carico il compito di realizzare l'intervento, farlo partire e gestirlo, reperendo i fondi per sei mesi. Abbiamo ereditato l'onere di completare l'opera per non restituire 20 milioni di euro alla Comunità Europea e già questo è stato importante. È un esperimento che ci avvicina a una mobilità sostenibile: è una sfida coraggiosa e non abbiamo altro compito che provarci in questo momento. Non siamo più nel momento di poter decidere cosa fare e cosa non fare. Siamo nel momento della partenza e anche delle nuove abitudini. Auspico che la comunità riesca a cogliere il valore di questa sfida, consapevole che è complicata e che l'amministrazione ha avuto il dovere e l'onere di far partire questa opera e di reperire parcheggi che dovevano essere costruiti dopo il terremoto, ma che non sono mai stati realizzati. Noi ne abbiamo realizzato uno a Piazza Kennedy, un altro è in corso d'opera a Campetto Santa Rita, c'è anche il Mercatone"

"Chi deve sostenerla? Da Salerno, passando per Napoli, tutte queste infrastrutture e queste opere di viabilità vengono finanziate dalla Regione Campania - conclude Festa - Non stiamo scoprendo nulla di nuovo. Tanti progetti sono stati finanziati dalla Regione Campania, sarebbe strano che questo non accadesse ad Avellino".