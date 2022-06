Corso Umberto e Piazza Castello, i commercianti fanno rete per il rilancio Movida ed eventi: coordinamento dei commercianti per promuovere le zone fuori dalla Ztl

Commercianti e imprenditori del centro storico uniti per rilanciare il cuore antico di Avellino. L’attivazione della Ztl ha visto l’avvio del rilancio del centro storico. Ma alcune strade restano fuori dal perimetro della zona a traffico limitato e così i commercianti di corso Umberto I e piazza Castello fanno rete e uniscono le forze, per programmare eventi e attività che possano portare turisti e visitatori anche tra i locali, bar e negozi, che restano fuori dal perimetro pedonale, attivato dal Comune di Avellino. Dopo aver incontrato ed esposto il progetto al vicesindaco Laura Nargi, sempre attenta ai piani di ascolto dei commercianti della città, gli imprenditori sono riuniti nel programma. Si parte da mercoledì. Il gruppo social facebook “Abbascio Corso Umberto” annuncia puntualmente ogni iniziativa, raccoglie tante attività commerciali che hanno deciso di essere protagonisti del progetto di impegno commerciale privato. “Siamo riuniti dallo spirito di squadra.

L’amministrazione, sempre pronta ad ascoltare le nostre richieste, ha spiegato le ragioni della attivazione della Ztl che per ovvi motivi di viabilità non può abbracciare anche l’intero corso Umberto e piazza Castello. Per questo ci siamo organizzati tra noi, per promuovere insieme i nostri eventi privati, live music e sconti, che possano intercettare più visitatori in tutto il centro storico, oltre la ztl. Siamo contenti del grande spirito di collaborazione dimostrato da tutti. – Spiega Antonio il proprietario del ristorante messicano -.

Il centro storico è grande e merita luce completa e per tutte le zone. Siamo pronti a fare squadra, a fare la nostra parte, per rilanciare anche questa zona, così da rendere Avellino città appetibile, per sempre più visitatori e turisti, anche da fuori provincia. L’occasione ce la siamo data noi, impegnandoci per creare eventi e raccordarli tra loro. Ogni attività promuoverà le iniziative delle altre attività così da creare un ciclo virtuoso di eventi e in tanti giorni della settimana. Partiamo dai mercoledì che ogni settimana vedono le attività simultanee già programmate nella ztl del centro storico.

Ci saranno occasioni di divertimento anche da noi, nei nostri locali. Ci saranno promozioni, sconti e divertimento anche negli altri giorni del fine settimana, e non solo. Ognuno nella tipicità e tradizione della sua attività proporrà soprese e promozioni così da favorire la movida e non solo”. Alla sinergia diffusa che vede attivo il gruppo social su facebook “Abbascio Corso Umberto” hanno aderito “I Tre Moschettieri” “Il Mercatino della Frutta”, Il Testone" “Pagano Bar”, “La Zeppoleria”, “La Locanda degli artisti”, “Be Music”, “Avellino in Grafica", “La Poeta”, La Macelleria , “Antonio il Messicano”, “Lupo Bistrot”, “Compro Oro”, “Ricci e Capricci”, Enogastronomia Irpina, “G. Gioielli” , “Bottega di Arte Sacra e Presiepale”.