Concerti e spettacoli anche nei quartieri: Avellino ritrova il Summer Fest Nove appuntamenti in programma, il 16 agosto l'evento clou al Corso

“Sarà un estate avellinese ricca di eventi, ripartiamo dopo due anni di limitazioni”. L'assessore Stefano Luongo presenta, senza però svelare i nomi degli artisti, il cartellone di eventi che partirà ufficialmente il 26 luglio con l'alzata del pannetto e le luminarie.

"Il cartellone è ormai definito e a breve sarà portato in Giunta. Si inizierà il 26 luglio con l'alzata del pannetto e l'installazione delle luci. Ci saranno nove spettacoli importanti, uno si terrà il 16 agosto a Corso Vittorio Emanuele e gli altri otto nei quartieri della città. Un cartellone che valorizza sì gli irpini ma abbiamo voluto anche personalità importanti cercando di richiamare gente non solo da Avellino ma da tutta la regione".

L'occasione per parlare di estate è quella della presentazione dei 102 ragazzi che svolgeranno il servizio civile in comune. “Il primo mese e mezzo sarà dedicato agli eventi estivi come il Summer Fest e ad iniziative legate alle politiche giovanili. Dopodiché, l'obiettivo principale è far vivere ai volontari un'esperienza di crescita personale e formativa, anche attraverso la conoscenza del funzionamento della pubblica amministrazione”.