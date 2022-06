Metro e Autostazione, Festa disegna il futuro dei trasporti ad Avellino Nei prossimi giorni dovrebbe essere consegnata la struttura di via Pini, attesa da un ventennio

Luglio dovrebbe essere il mese dell'Autostazione di via Pini. Ormai l'Air e la Cogepa sono alla stretta finale per la consegna dell'opera, attesa da un ventennio. Della riorganizzazione del sistema dei trasporti con l'apertura dell'autostazione ne ha parlato il sindaco Festa.

"Attendiamo la consegna dell'opera per incontrarci con Air e riprogrammare la mobilità, sia urbana che extraurbana. Io non parlerei soltanto di spostamento o di trasloco del terminal. Noi abbiamo bisogno di riorganizzare il trasporto. Sapete che vi è l'idea del terminal a Borgo Ferrovia: ipotesi che avrebbe anche tempi più rapidi per partire. Poi, c'è anche l'ipotesi di Torrette di Mercogliano o dell'uscita del casello autostradale Avellino Ovest. E poi c'è la metropolitana leggera. Dobbiamo, dunque, riorganizzare tutto il sistema, all'interno del quale vedremo se far confluire anche Piazzale degli Irpini Tutto questo sarà oggetto di una riunione con Acconcia e il suo staff".

"Auspico – ha proseguito il primo cittadino - che, se il terminal verrà consegnato nel mese di luglio, da settembre possa anche essere utilizzato. Vediamo per quali corse. Da lì passerà la metropolitana leggera, dobbiamo capire come gestire anche le corse per i quartieri e per l'extraurbano. Vi ricordo il parcheggio di Campetto Santa Rita, che dispone di 220 posti: è evidente che, se lo utilizziamo per i parcheggi auto, Sita dovrà poi trovare un'altra ubicazione. Stiamo riorganizzando il sistema di trasporto e mobilità in città, attendevamo l'Autostazione per completare questa pianificazione e direi che siamo quasi pronti per farlo".

"L'Autostazione sarà sicuramente strategica, ma non so se sarà il cuore pulsante della città – ha chiosato Festa - nella mia visione di città, il trasporto extraurbano che proviene dalla parte est della città dovrà fermarsi a Borgo Ferrovia. Finalmente, stiamo dando anche un senso di prospettiva e strategico alla metro leggera, con i parcheggi come quelli di Campetto Santa Rita e Piazza Kennedy e, all'interno di questo ragionamento, si inserisce anche l'Autostazione, ma non in maniera assoluta".