Ztl al Centro storico, i commercianti chiedono di estenderla al Corso Umberto Ma per ora l'amministrazione comunale risponde picche

I commercianti del centro storico di Avellino chiedono di estendere la Ztl anche a Corso Umberto. Rilanciano per ampliare lo spazio e continuare a fare affari d'oro. “Ci piacerebbe – dice il ristoratore Antonio Iglesias – che si potesse allargare il provvedimento anche a Corso Umberto. Ma ci è stato detto che non sarà possibile per ragioni di viabilità, per il passaggio della Metro leggera e per il Tunnel che non è ancora stato aperto. Allora speriamo che l’amministrazione ci dia una mano nelle nostre iniziative, in modo tale che non si concentri tutto nello spazio di Piazza Amendola e della Dogana. L'amministrazione comunale ha promesso che il tunnel aprirà nel mese di luglio. Intanto sul web le immagini dell'ambulanza che stentava a passare tra la folla lungo via Nappi mercoledi sera hanno suscitato non poche polemiche e qualcuno chiede di rivedere il provvedimento per tutelare l'incolumità delle persone da soccorrere.