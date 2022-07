Solidarietà, concerto degli "Effetti collaterali" in ricordo di Angelo Frieri L'iniziativa domani alle 20 30 nell'Abbazia del Goleto a Sant'Angelo dei Lombardi

Un concerto di solidarietà per ricordare un medico eroe come il dottore Angelo Frieri che ha lasciato un ricordo indelebile ma anche tanti rimpianti nella sanità in Irpinia.

L'obiettivo: raccogliere fondi per attività di integrazione a favore dei bambini afghani, siriani e ucraini ospitati a Sant'Angelo dei Lombardi. E' l'iniziativa del gruppo musicale "Gli effetti collaterali", che vede come protagonisti medici di eccellenza dell'ospedale Moscati e non solo. Il concerto è previsto per domani sabato 2 luglio alle 20.30 nel suggestivo scenario dell'Abbazia del Goleto a Sant'Angelo dei Lombardi.

Un appuntamento da non perdere che mette insieme musica e solidarietà.