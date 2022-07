Autostazione Avellino, Acconcia: "Inaugurazione a settembre" Il manager Air: "Anche grandi marchi come Mc Donalds interessati ai locali commerciali"

C'è da aspettare il mese di settembre per vedere aperta l'autostazione di via Pini ad Avellino. Sfumata la possiblità di inaugurarla nel mese di giugno ora il manager Air Anthony Acconcia fissa la nuova data ed elenca le tappe verso l'apertura di una struttura attesa da quasi trent'anni. “Bisogna mettere insieme la documentazione finale, procedere al collaudo e ultimare le ultime cose. I tempi sono quelli che ci siamo prefissati per garantire la partenza almeno dell’area esterna. Intanto lavoriamo – come già fatto a Grottaminarda – per la manifestazione di interesse sulle attività commerciali idonee a garantire il funzionamento dell’autostazione, perché vogliamo che sia utilizzata al massimo del suo potenziale. Molte le attività attratte dagli spazi, anche il McDonald’s, ma valutiamo con attenzione tutto”.