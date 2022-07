Movida Avellino, scatta il divieto di uso di vetro e lattine E in via Scandone anche stasera isola pedonale "sperimentale"

Movida al centro storico, il sindaco Gianluca Festa corre ai ripari dopo le ultime polemiche. Il sindaco ha firmato un'ordinanza per regolamentare il by-night cittadino. Ecco i punti principali:

a) dalle ore 20:00 l’obbligo della vendita per asporto di qualsiasi tipo di bevanda, alcolica e non alcolica, esclusivamente attraverso contenitori monouso, con divieto assoluto di uso di vetro e lattine;

b) in ogni caso il divieto di uso e abbandono da parte di chiunque di contenitori vuoti, lattine e bottiglie di vetro, la loro rottura e l’abbandono dei cocci in aree pubbliche o ad uso pubblico;

c) ai pubblici esercenti degli esercizi di somministrazione è fatto obbligo di garantire le regole di sicurezza e di decoro all’interno delle aree pubbliche in concessione e di rispettare il limite di chiusura delle attività e i divieti sopra indicati

SI RICHIAMA INOLTRE ALLA STRETTA OSSERVANZA DEL PIANO DEHORS (C.C. n. 34 dell’8 ottobre 2020)

Art. 8 - ATTIVITÀ CONSENTITE ED ORARIO D’ESERCIZIO

1. L’area all’aperto utilizzata per la somministrazione e/o il consumo di alimenti e bevande non è considerata ai fini della determinazione della superficie di somministrazione oggetto dell’autorizzazione e può pertanto essere liberamente utilizzata nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, edilizie, urbanistiche, nonché di quelle relative all’occupazione del suolo pubblico, e nel rispetto della normativa in materia di orari e di inquinamento acustico.

2. Nei dehors non possono essere installati banchi ed attrezzature per lo svolgimento dell’attività.

3. Eventuali intrattenimenti musicali da realizzarsi nei dehors devono essere preventivamente autorizzati dalla competente struttura comunale.

4. Nei dehors è vietata l’installazione di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento.

5. Il dehors osserva l’orario di apertura dell’esercizio cui è annesso.

ATTIVITA’ RUMOROSE

La diffusione della musica con impianti di diffusione sonora, sia dal vivo che riprodotta con presenza di DJ, è consentita sino alle ore 24:00, con graduale riduzione del volume a partire dalle ore 23.30.

In un'altra ordinanza disposta l'isola pedonale "sperimentale" in Via Scandone, zona Cappuccini, per i giorni 1 e 2 luglio 2022:

a) dalle ore 20:30 alle ore 01:00 del giorno successivo, il divieto di circolazione e sosta per i non residenti alla Via Scandone nel tratto compreso tra l’intersezione con Via Cannaviello e l’intersezione con via Italia Giordano;

b) dalle ore 20:30 alle ore 01:00 del giorno successivo, il divieto di circolazione e sosta per i non residenti alla Via Scandone nel tratto compreso tra il civico n. 38 e l’intersezione con Via F. Villani;

c) la sospensione dell’attività di vendita e di somministrazione nei giorni sopra indicati, con sgombero di tutti gli avventori presenti all’interno del locale e chiusura del medesimo alle ore 01:30 del giorno successivo;