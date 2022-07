Metro leggera, rischio rinvio. Cipriano: "Troppa improvvisazione" Corsa contro il tempo per metterla su strada il 6 luglio, ma lo slittamento appare inevitabile

Telenovela Metro leggera ad Avellino, altro rinvio dietro l’angolo. Mercoledì prossimo i mezzi dovrebbero essere messi su strada ma l'iter burocratico non è ancora concluso e si prospetta uno slittamento a settembre. L'opera dopo essere stata oggetto di atti vandalici resta al centro di aspre polemiche politiche, così Luca Cipriano, leader dell'opposizione consiliare: “L'amministrazione Festa non ha le idee chiare su come far funzionare la metropolitana leggera. Bisogna spiegare ai cittadini con precisione quando entrerò in funzione, quali saranno i percorsi, in alcuni tratti le corsie preferenziali ci sembrano troppo larghe a discapito del passaggio delle auto. Serve poi un piano economico-finanziario di gestione serio, serve lavorare in sinergia con l'Air e serve una capillare campagna di informazione per farne comprendere anche i benefici. Quindi attenzione a non improvvisare, come accade spesso con l'amministrazione Festa, è necessario programmare”.