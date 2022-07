Gradimento sindaci: "Gli altri non avevano 16 milioni di debiti e le incompiute" Festa si difende dopo l'ultimo posto nella classifica de "Il sole 24 ore"

Gradimento dei sindaci e dei governatori, bene Manfredi e De Luca, malissimo Avellino con Festa ultimo. In estrema sintesi è quanto emerge dal Governance Poll 2022, l'indagine annuale illustrata da "Il Sole 24 Ore". Secondo in Campania clemente mastella al 26esimo posto, 58esimo Enzo Napoli che perde consensi 63esimo Carlo Marino. È invece in fondo alla classifica, con i colleghi di Siena e Lecce Gianluca Festa, che si difende così: "Gli altri sindaci non avevano 16 milioni di euro di debiti, e 30 anni di incompiute. Ognuno matura il suo giudizio, ma quando sono arrivato c’era la metro leggera bloccata da venti anni, la sostituzione edilizia da 30, il tunnel da 20, il Centro per l’autismo da 10 anni, più varie ed eventuali. Non so quanti in Italia abbiano ereditato questa condizione, senza personale e senza soldi, per giunta con il Covid. Con una città che faceva i conti rispetto al turismo con Salerno, Caserta, cosa non facile. Oggi è una città molto più vitale, che sta ripartendo, si è rialzata, con grandi potenzialità. Nei prossimi mesi, proporremo un po’ di iniziative caratterizzanti. Avellino non aveva identità, ora la stiamo promuovendo”.