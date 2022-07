Metro leggera, Festa: "Mercoledì la prova di funzionamento" Il sindaco: "Nessun ritardo, in linea con le richieste della Commissione Europea"

L'umore non è certo dei migliori per Gianluca Festa nel giorno in cui ha appreso dell'ultimo posto in classifica sul gradimento di sindaci e governatori delle grandi città italiane ma il sindaco avellinese non si sottrae al confronto con i giornalisti.

Il tema del momento è quello della mobilità, con il tunnel ancora chiuso e le polemiche sulla metropolitana leggera. Festa le smorza: “Mercoledì 6 faremo la prova di funzionamento come previsto, con un mezzo che girerà in città. C’era una situazione complessa, abbiamo dovuto mettere a posto le carte, il direttore d’esercizio, la variante approvata dal ministero, con calma abbiamo ottenuto tutto.

"La richiesta della Commissione europea è stata, in fase di verifica sul posto entro il 31 luglio, di poter utilizzare la metro leggera. Non deve esserci per forza in funzione il sistema con i passeggeri, importante che sia funzionante, poi il resto verrà”.