Premiata a Villa Domi la nota costumista di Ariano, Adriana Monaco Premio alla carriera 2022 a Napoli

Napoli- Nella meravigliosa cornice di Villa Domi, a Napoli, la nota costumista di Ariano, Adriana Monaco, ha ricevuto il premio alla carriera. Durante la serata di gala condotta da Veronica Maya la professionista irpina ha presentato le sue straordinarie creazioni, autentiche opere d'arte, indossata anche da famosi personaggi del mondo dello spettacolo e dello showbiz. Per Adriana Monaco è stato un successo e una riconferma della sua bravura sartoriale e creativa e del suo estro abbinato poi a mirate conoscenze e competenze storiche legate alla moda e quindi alla realizzazione di capi unici raffinati e di una eleganza impareggiabile. Le sue creazioni sono famose pure all'estero. Per la costumista di Ariano Irpino è stata una consacrazione dopo due anni di fermo forzato a causa della pandemia. E dopo il successo della serata di gala napoletana Adriana Monaco è già all'opera per organizzare un evento tutto suo, come da tradizione, ad Ariano il prossimo autunno. Lo scorso anno Manuela Villa è stata special guest di una serata firmata sempre da Adriana Monaco sul Tricolore