Novolegno, ex lavoratori chiedono incontro ad Asi e Regione Si è riunito ad Avellino il comitato dei lavoratori

Si è riunito oggi pomeriggio ad Avellino, presso la sede provinciale dell'Ugl, il comitato dei lavoratori ex Novolegno di Montefredane alla presenza del sindaco di Montefredane, Ciro Aquino e del segretario provinciale della Utl Ugl Avellino, Costantino Vasailiadis.

Gli ex lavoratori hanno manifestato sofferenza e difficoltà per la fine della Naspi e l'assenza di novità da parte della Regione Campania dopo gli annunci fatti a Grottaminarda dal presidente, Vincenzo De Luca, in merito a possibili investitori interessati allo stabilimento di Arcella, ma anche di conoscere le iniziative assunte dal consorzio Asi di Avellino rispetto alle manifestazioni di interesse avanzate da alcune aziende campane per lo stabilimento del gruppo Fantoni.

Per questo gli ex operai dello stabilimento di Arcella hanno richiesto un confronto con l'Asi di Avellino, l'assessorato regionale al Lavoro ed il Prefetto di Avellino. Una iniziativa che per gli ex dipendenti serve a riaccendere una speranza anche per le loro famiglie che sono rimaste senza ammortizzatori sociali dallo scorso mese di maggio.