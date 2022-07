Scuola, arrivano le cedole librarie: ad Avellino richieste solo online Ecco come fare. Il comune informa

Cedole librarie, scatta la nuova procedura telematica per l’anno scolastico 2022/23 il sistema automatizzato “SchoolNet”. Ad Avellino ecco la gestione in forma digitale delle cedole librarie a favore degli alunni della Scuola Primaria. Lo rende noto l'assessore Giuseppe Giacobbe alla scuola che spiega: A DECORRERE DALL’ 8 LUGLIO 2022 ED ENTRO IL 16 AGOSTO 2022 le famiglie interessate potranno inoltrare istanza esclusivamente online, accedendo al link https://www6.eticasoluzioni.com/avellinoportalegen, disponibile sul sito dell’Ente nella sezione “Servizi al Cittadino” (visibile sulla Home Page del sito istituzionale) alla voce “Cedole Scuola Primaria”, La domanda è OBBLIGATORIA PER TUTTI, coloro che non risulteranno iscritti al servizio non potranno usufruire delle cedole librarie. In caso di registrazioni per più di un figlio, ognuna di esse dovrà essere eseguita dallo stesso genitore/referente. Durante la procedura, qualora l’utente dovesse riscontrare difficoltà, si garantiscono un numero

telefonico e un indirizzo mail dedicati di assistenza tecnica dal lunedì al venerdì, dalle 09:00 alle 13:00 e dalle 14:00 alle 18:00, escluso festivi: 371/3048911 - helpdeskavellino@eticasoluzioni.com Per qualsiasi altra informazione è possibile, altresì, contattare i numeri telefonici e l’indirizzo mail dedicati dell’Ente dal lunedì al venerdì nei seguenti orari 09:00 – 12:00 e il giovedì dalle 15:30 alle 17:00: 0825/200531 - 200510 - infoscuola@comune.avellino.it.

Per la corretta esecuzione della procedura sono disponibili delle Mini- Guide illustrative/esplicative,

allegate al presente avviso. Dopo il termine di scadenza per la presentazione delle istanze, gli utenti riceveranno comunicazione di avvenuta “attivazione” del servizio. Il destinatario potrà usufruire della cedola, semplicemente, presentando alla libreria prescelta il codice fiscale dell’alunno . La cedola assegnata sarà spendibile presso le librerie accreditate con il Comune di Avellino e una volta utilizzata, la stessa non potrà essere spendibile presso altre librerie.