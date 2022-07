Avellino Summer Fest: il 2 agosto a San Tommaso il concerto dei The Kolors Ancora un grande annuncio per l'estate ad Avellino

Dopo aver annunciato il concerto di Vinicio Capossela del 16 Agosto lungo Corso Vittorio Emanuele, un altro grande evento per l'estate ad Avellino. "Ancora un grande evento durante l'Avellino Summer Fest. Il 2 Agosto a San Tommaso ci saranno i The Kolors. Il cartellone completo della manifestazione estiva sarà presentato nei prossimi giorni in conferenza stampa". Questo l'annuncio dell'Assessore Stefano Luongo che illustra le prime anticipazioni per l'estate ad Avellino.