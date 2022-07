"Il Covid non è sparito, il mio timore sono varianti più aggressive" L'oncologo Paolo Ascierto a Summonte ha parlato dell'andamento della pandemia

“Cosa ha cambiato il Covid”. E’ il titolo dell’incontro che si è tenuto nel Centro Congressi di Summonte.

Ospite d’onore il professore Paolo Ascierto, oncologo e ricercatore di famea internazionale, Direttore dell'Unità di Melanoma, Immunoterapia Oncologica e Terapie Innovative dell'Istituto Nazionale Tumori IRCCS Fondazione “Pascale” di Napoli.

Per l’occasione è stato presentato il suo libro dal titolo “I cento giorni che hanno cambiato la mia vita” : testimonianza raccolta dalla giornalista Cinzia Brancato.

Con Ascierto è stato inevitabile parlare dell’andamento epidemiologico di queste ultime settimane.

“Il Covid non è affatto sparito, bisogna continuare con tanta attenzione e osservare le regole basilari dell’igiene personale, cosi come indossare la mascherina al chiuso e nei luoghi affollati. Ci dobbiamo preparare a un autunno verosimilmente difficile, il mio timore è che possano venir fuori varianti più aggressive, è presto per dire che il Covid è stato declassato a semplice influenza, ci sono ancora troppi morti”.