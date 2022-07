Camera Commercio Irpinia-Sannio: nuove convergenze sul piano di Mastroberardino Nota ufficiale di Coldiretti Campania: attesa per l'adesione al progetto anche di Confcommercio

Continua a riscuotere ampi consensi il progetto dell'imprenditore Piero Mastroberardino in vista del voto decisivo del 19 luglio per l'elezione del presidente della Camera di Commercio Irpinia-Sannio. In serata è stata diramata anche una nota ufficiale da parte di Coldiretti Campania.

"Si è riunito nel pomeriggio - si legge nel documento - il gruppo storicamente facente riferimento a Piero Mastroberardino con i rappresentanti della Cisl, di Confcooperative, Confesercenti ed ABI. Tale riunione è stata utile a costruire la convergenza sul programma di governo e di gestione della appena nata Camera di Commercio Irpinia Sannio e per la costruzione di una maggioranza solida a sostegno di Piero Mastroberardino. Su tale programma probabilmente si riscontrerà anche l’adesione della compagine che fa riferimento a Confcommercio".