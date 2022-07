Le prospettive di sviluppo del nuovo terminal logistico Hirpinia La riflessione del sindaco di Ariano Enrico Franza dopo l'importante incontro svoltosi a Roma

Le prospettive di sviluppo del nuovo terminal logistico Hirpinia. Il sindaco di Ariano Enrico Franza, di ritorno dall'importante incontro tenutosi a Roma fa questa riflessione: "Sappiamo tutti che la stazione Hirpinia e la piattaforma logistica sono una occasione irripetibile di sviluppo delle nostre comunità, ma il punto è non farsi trovare impreparati quando il primo passeggero scenderà in Irpinia. L'obiettivo è fare in modo che quel passeggero possa guardare ad Ariano innanzitutto come luogo di soggiorno, e non solo di transito, e per fare ciò, occorre pianificare affinché nascano infrastrutture di servizio, materiali e immateriali, a supporto della stazione e della piattaforma, perché queste ultime, a mio avviso, da sole non basteranno ad assicurare lo sviluppo alle nostre comunità, ed è quanto stiamo facendo come città di Ariano, in qualità di comune capofila dell'area vasta."

Un primo importante traguardo è stat già raggiunto: l’area vasta è stata indicata nel documento di programmazione regionale.

“Verso un’agenda territoriale della Regione Campania. Nel concreto cosa significa? Significa che l’area vasta Valle Ufita, con a capo la Città di Ariano, è ufficialmente tra le strategie territoriali della regione Campania, e dunque candidabile ad essere area target di un nuovo masterplan per gli obiettivi di sviluppo dei nostri territori nel ciclo di programmazione 2021/2027. È un traguardo che viene da lontano, da quando è stato approvato all'unanimità il documento Hirpinia, un focus sulle strade di collegamento alla stazione, nel quale, per quanto concerne la nostra città, ho indicato Creta e Cardito, e che ho proposto e condiviso con gli altri sindaci. Con determinazione continuiamo a lavorare in questa direzione, quella della coesione territoriale e del dialogo."

Presenti all'incontro romano insieme a Franza, il direttore Svimez Luca Bianchi, il presidente di Confindustria Avellino Emilio de Vizia, il deputato Luigi Famiglietti, il coordiantore struttura tecnica di Missione Mims Giuseppe Calatano, il commissario di Governo Zes Campania Giuseppe Romano, il presidente commissione trasporti Regione Campania Luca Cascone e i sindaci dell’Area Vasta dell’Ufita. Tutti condividendo un unico obbiettivo: creare favorevoli condizioni di sviluppo del territorio in vista della realizzazione di una grande opera di nome Stazione Hirpinia..