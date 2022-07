Covid, incognita scuola. De Luca: Rischio dad, aumentano i contagi tra i bambini Così ieri il Governatore in diretta fb, ma il ministro Banchi ad Avellino: scuola in presenza

I contagi da covid aumentano senza freni anche in Campania e il rischio è quello di un autunno da emergenza rossa. Ieri nella sua diretta Facebook il Governatore De Luca aveva avvisato i cittadini delle cinque province sull’impennate dei casi e sulle conseguenze. “Pagheremo il prezzo di questa estate tra feste e assembramenti in autunno - aveva detto De Luca -. Con la situazione attuale del covid da settembre vedremo tornare molti problemi, dalla dad ai trasporti pubblici”. E poi ha aggiunto: “Nella prima settimana di luglio del 2021 avevamo 208 casi, oggi 13.214. I ricoveri nei reparti ordinari lo scorso anno erano 218 e oggi 606, il triplo. In terapia intensiva l’anno scorso c’erano 17 ricoveri oggi 34, il doppio. Isolate a casa nel 2021 erano 7.055 persone, oggi 15.700. I dati preoccupanti davvero sono le terapie intensive. I ricoveri in reparti ordinari sono aumentati di 4 volte ma non registriamo una situazione di particolare gravità, se si raddoppiano i ricoveri in terapia intensiva vuol dire che la situazione diventa preoccupante, con casi di contagi pesanti con polmoniti, difficoltà respiratorie. Siamo in una situazione seria che in agosto peggiora con assembramenti, rimescolamento, eventi e quindi avremo problemi di nuovo a settembre quando scoppieranno i contagi”. Intanto ieri mattina all’Hotel de La Ville di Avellino per partecipare all’Assemblea pubblica di Confindustria sui nuovi orizzonti della formazione, era arrivato il ministro dell’Istruzione, Patrizio Bianchi, che aveva confermato la sua linea sulla didattica a distanza. Anche di fronte ai preoccupanti attuali picchi di Covid-19, la strategia resta affrontare la problematica ma non cedere nuovamente alla Dad. «Non bisogna demonizzarla senza, i ragazzi sarebbero stati completamente abbandonati, come è avvenuto in molti Paesi. Ma con responsabilità dobbiamo andare avanti prendendo da questa esperienza su digitale e tecnologia”.