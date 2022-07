Dal dolore alla speranza nel ricordo degli angeli di Ariano In memoria dei giovani del tricolle morti prematuramente

Dal dolore alla speranza nel ricordo degli angeli di Ariano Irpino. In memoria dei giovani arianesi morti prematuramente, ricordati lo scorso mese di aprile con la messa 'I nostri angeli ', celebrata da don Raffaele Iorizzo nella chiesa della Madonna del Carmine di Ariano Irpino, la scelta di donare un sorriso ai bambini ciechi, ipovedenti e con varie patologie della vista assistiti dalla Onlus Cbm. Come di consueto, nel corso della celebrazione eucaristica, le mamme de "I nostri angeli", di concerto con don Raffaele Iorizzo, effettuano una piccola raccolta fondi da destinare ad un progetto di solidarietà. Anche quest'anno è stata scelta Cbm per legare idealmente gli angeli di Ariano in cielo con tanti piccoli sofferenti e bisognosi di aiuto, il dolore delle mamme che hanno perso un figlio fiorisce così in un segno concreto di solidarietà.