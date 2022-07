Covid Irpinia: 5mila casi in 7 giorni. Over 60, si accelera per la quarta dose Tasso di positività al 30 per cento. Avellino, contagi a raffica tra le famiglie

Tasso di contagio sopra il 30% da sette giorni e 4950 casi accertati in tutta la provincia di Avellino solo nell'ultima settimana, è allarme covid in Irpinia, dove i ricoveri ospedalieri sono in aumento e sale l'allerta tra i vari paesi, per il dilagare del virus e delle sue varianti. Anche in Comuni come Ariano Irpino Montoro, Mercogliano, Solofra e Lioni cresce il numero dei contagi da coronavirus e aumenta anche il numero dei sanitari contagiati. Ma il virus corre rapidissimo in tutti i comuni e i sindaci predicano cautela. Il Governatore De Luca, nella sua diretta di venerdì, aveva avvisato dei rischi dell'aumento della pressione sugli ospedali e anche del caso dei contagi tra i sanitari, che possono creare una miscela esplosiva sul sistema dell'assistenza.

Ora si accelera per l'anticipo della somministrazione della quarta dose ai cttadini over 60 fino ai 79 anni. In provincia di Avellino, sono interessate 44mila 415 persone, ovvero quelle che fino a oggi hanno completato prima e seconda dose e hanno poi scelto di fare anche la cosiddetta «booster» (terza dose).

Si aspetta il via libera del Ministero della Salute. Fino a questo momento, l’ulteriore richiamo riguardava soltanto le categorie dei fragili (di tutte le età), gli ultraottantenni e gli ospiti delle case di riposto e delle residenze sanitarie assistite (Rsa).

L'ampliamento della platea dei cittadini da vaccinare con quarta dose e presto è la strada da seguire provare a parare gli effetti della corsa sfrenata del virus e delle sue varianti. Se in giornata dovesse arrivare il nulla osta ministeriale, da domani i cittadini irpini dai 60 ai 79 potranno fare l’ulteriore richiamo (ad almeno 120 giorni dalla «booster») scegliendo uno dei centri vaccinali attivi. Domani, cancelli aperti ad Avellino presso il PalaDelMauro (dalle 8 alle 14), Ariano Irpino presso il Palazzetto dello sport (8-14), Cervinara (8-14), Mugnano del Cardinale (14-20), Sant’Angelo dei Lombardi (8-14). Mercoledì, invece, saranno aperti gli hub di Avellino presso il Paladelmauro (8-14), Ariano Irpino presso il Palazzetto dello sport (8-14), Lioni (8-14), Montoro (14-20) e Sant’Angelo dei Lombardi (8-14).