No alle discriminazioni di genere: ad Avellino domani arriva Luxuria L'ex deputata arriva nel capoluogo irpino per presentare l'apertura dello sportello in Comune

La valenza, l’importanza del Centro Malike nelle parole di Vladimir Luxuria, ospite d’eccezione dell’evento inaugurale del nostro sportello in programma il 12 luglio, alle ore 18:00, nella Sala Consiliare del Comune di Avellino. Luxuria in un video annuncia la sua presenza in città per l'apertura del centro servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni da orientamento sessuale e identità di genere”. Tale evento costituisce l’avvio del progetto vincitore dell’ ”Avviso pubblico per la selezione di progetti per la costituzione di centri contro le discriminazioni motivate da orientamento sessuale e identità di genere” promosso da “Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le Pari Opportunità” che prevede l’attivazione di due centri servizi di prevenzione e contrasto alle discriminazioni rivolto alla popolazione LGBTI+, compresi rifugiati e richiedenti asilo, nei Comuni di Avellino e Chiusano San Domenico, che saranno riferimento per tutto il territorio dell’Area Vasta.

Ad aprire i lavori, il sindaco di Avellino, Gianluca Festa, e il sindaco di Chiusano San Domenico, Carmine De Angelis, cui seguiranno gli interventi dell’assessora Marianna Mazza, promotrice del progetto, del dott. Paolo Valerio, professore onorario di Psicologia Clinica, presidente ONIG e presidente Fondazione "Genere, Identità e Cultura”, Don Vitaliano Della Sala, vicedirettore della Caritas di Avellino, e tutti i rappresentanti dei partner di progetto quali ACLI Avellino, Arcigay Salerno, APS Al3parole e IrpiniAltruista. Ospite d’eccezione sarà Vladimir Luxuria, attivista, scrittrice, ex parlamentare, impegnata da sempre in prima linea per i diritti della comunità LGBT+.

Dal 13 luglio lo sportello del Comune di Avellino sarà operativo dalle ore 10:00 alle ore 13:00 dal lunedì al venerdì per la promozione delle attività del progetto.