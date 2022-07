Troppi test fai da te: covid fuori controllo. "Attenzione alla variante indiana" Bassetti: nuova mutazione contagiosissima. Ancora nessun caso in Italia. Subito quarte dosi

Nuove varianti del covid molto più aggressive e la mascherina da non lasciare a casa, nell’estate del boom dei contagi con la sesta ondata che avanza, spietata tra i comuni campani. Si elude la piattaforma per andare in ferie e tra test fai da te e mancato senso di responsabilità il numero degli infetti è fuori controllo. Campania sempre prima per numero di casi, ma i non tracciati nei fatti sono almeno il doppio dei casi segnalati dal ministero.

La vera partita si gioca su quarte dosi rapide per il controllo delle varianti, come quella indiana contegnosissima, come spiega il direttore del reparto di malattie infettive dell'ospedale San Martino di Genova Matteo Bassetti, ospite del direttore di Ottochannel Tv Pierluigi Melillo a Punto di Vista. In queste ultime settimane occhi degli epidemiologi che seguono l'andamento del Covid-19 su scala mondiale sono concentrati sulla nuova sotto-variante BA 2.75, identificata in India. Una caratteristica è la velocità di trasmissione: in un mese si è diffusa dall'India alla Germania e al Canada, fino alla Nuova Zelanda. In Italia non è stata ancora rilevata.